Fazıl Say: Biz terkedilmiş bir toplumuz, uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz

Piyanist ve besteci Fazıl Say, orman yangınlarına ilişkin 'küresel çağrı' metnini sosyal medya hesabından paylaşarak, " Biz terkedilmiş bir toplumuz, uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor.Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı." ifadesini kullandı.