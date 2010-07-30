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Fazıl Say: Bitlerden özür dilerim

Tartışma kapandı. Tüm bitlerden, yavrularını arabeskçilerle karşılaştırdığım için özür dilerim. Hata yapmışım.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fazıl Say, 'Tüm bitlerden, yavrularını arabeskçilerle karşılaştırdığım için özür dilerim. Hata yapmışım' diyerek twitter hesabını kapattıArabesk müzikle ilgili söylediği sözlerden dolayı büyük tepki toplayan Fazıl Say, twitterdan ayrıldı.

Arabesk müzikle ilgili söylediği sözlerden dolayı büyük tepki toplayan Fazıl Say, 'Tüm bitlerden, yavrularını arabeskçilerle karşılaştırdığım için özür dilerim. Hata yapmışım' diyerek twitter hesabını kapattı.

Arabesk tartışmasını başlatan Fazıl Say, twitter'dan ayrılacağını bildirdi.

Say, twitter profiline bir saat önce şunları yazdı:

'Bu twitter profili manen ve ruhen kapatılmıştır. Paylaşmayın-paylaşmıyalım. Yaşarız gider.

Tartışma kapandı. Tüm bitlerden, yavrularını arabeskçilerle karşılaştırdığım için özür dilerim. Hata yapmışım.

Dünyaca ünlü piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu da, konser için geldiği Karaman'da açıklamlarda bulundu.


TÜRKİYE'DE ARABESK MODASI BİTMİŞTİR 

Türkiye'nin arabesk modasından sıyrıldığını savunan Uğurlu, arabesk müziği tartışmalarının gereksiz olduğunu bildirdi.

Önemli olanın gönülleri kazanmak olduğunu anlatan Uğurlu, asıl olanın melodilerin insanlığa mal edilmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nesilden oluştuğuna dikkat çeken Uğurlu, 'Türkiye artık arabesk modasından sıyrılmıştır. Bugün arabesk müzik, fantezi müzik tartışmalarının gündeme gelmesini, konuşulmasını çok doğru bulmuyorum' dedi.



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