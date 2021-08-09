Piyanist Fazıl Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli" düşüncesini dile getirdi.

Sau Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. “Yabancı düşmanlığı”na varmamalı. Şu an Almanya’daki en önemli klasik müzik konser organizatörlerinden biri Afgandır. Beethoven büyük ödülünü kazanmış Suriyeli piyanist var. İstisnalar da hep olur.O yönde bu yönde..Bu mülteci nüfusların içinde kriminalite ve ilkellik de var haliyle. Biz herkesi “insan”görmeliyiz. Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli. Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur" ifadesini kullandı.