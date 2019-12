-FAZIL SAY BERLİN'DE KONSER VERDİ BERLİN (A.A) - 25.09.2010 - Piyanist ve ve besteci Fazıl Say, Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi. Berlin Konzerthaus'da ''daimi sanatçı'' unvanını taşıyan Fazıl Say'ın, George Gershwin'in ''Rhapsody in Blue'' adlı eserini seslendirdiği konserde sanatçıya, Lothar Zagrosek yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası eşlik etti. Say'ı çok sayıda Türk ve Alman sanatsever izledi. Konzerthaus'da bu akşam ve yarın da sahne alacak Say, burada 2010-2011 sanat sezonunda toplam 12 konser verecek ve bu konserlerde kendi bestelerinin yanı sıra ünlü bestecilerin eserlerini yorumlayacak.