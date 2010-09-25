T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FAZIL SAY BERLİN'DE KONSER VERDİ BERLİN (A.A)

25 Eylül 2010 15:46

-FAZIL SAY BERLİN'DE KONSER VERDİ BERLİN (A.A) - 25.09.2010 - Piyanist ve ve besteci Fazıl Say, Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi. Berlin Konzerthaus'da ''daimi sanatçı'' unvanını taşıyan Fazıl Say'ın, George Gershwin'in ''Rhapsody in Blue'' adlı eserini seslendirdiği konserde sanatçıya, Lothar Zagrosek yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası eşlik etti.  Say'ı çok sayıda Türk ve Alman sanatsever izledi. Konzerthaus'da bu akşam ve yarın da sahne alacak Say, burada 2010-2011 sanat sezonunda toplam 12 konser verecek ve bu konserlerde kendi bestelerinin yanı sıra ünlü bestecilerin eserlerini yorumlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24