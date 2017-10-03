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Kültür-Sanat

Fazıl Say, Beethoven’ın eserlerini seslendirecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ piyanist Fazıl Say, “29

03 Ekim 2017 13:39

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ piyanist Fazıl Say, “29. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları”nın açılış konserinde Ludwig van Beethoven repertuvarından özel bir seçkiyi seslendirecek.

29. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları, 10 Ekim Salı günü ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda düzenlenecek açılış konserinde usta piyanist Fazıl Say’ı ağırlayacak. Say, Beethoven repertuvarından özel bir seçkiyi yorumlayacak. 29. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları kapsamında ayrıca,17 Ekim Salı günü Türkiye’nin genç yeteneklerinden piyanist Emir İlgen, 24 Ekim Salı günü Mirkelam, 31 Ekim Salı günü şef Ertuğ Korkmaz yönetiminde ve piyanist Gülsin Onay’ın ortak performansı ile Orkestra Akademik Başkent, 7 Kasım Salı günü Ceyda Pirali önderliğindeki PIATANGO ve Jülide Özçelik, 19 Kasım Pazar günü Barış İçin Müzik Orkestrası / Neşeli Pazarlar, 21 Kasım Salı günü Borusan Quartet ile piyano virtüözü Gökhan Aybulus, 28 Kasım Salı günü Burçin Büke- Seran Bilgi, 30 Kasım Perşembe günü Erol Evgin ve 25 Aralık Pazartesi günü çok sesli müzik kültürünün öncü topluluklarından Boğaziçi Caz Korosu müzikseverlerle buluşacak.

(FOTOĞRAF)
 

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