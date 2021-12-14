Fazıl Say: Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 kaybettiği karşılaşmayla ilgili, Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'yu eleştirdi ve "Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum .Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Gaziantep FK - Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Sarı-lacivertliler, geri düştüğü karşılaşmada 2 kez rakibini yakalasa da sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe 5, 16 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise 9. sıraya geriledi.

Fenerbahçe taraftarı olan Fazıl Say, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Gaziantep FK'ye kaybedilen maçta Gustavo'nun oynamasını eleştirdi. Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın, genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" dedi.