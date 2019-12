Fazıl Say, başkentte müzikseverlerle buluştu

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşliğinde başkentli sanatseverlerle buluştu.



CSO Konser Salonu'nda düzenlenen konseri 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eşi Semra Sezer ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da izledi.



Salona alkışlar arasında gelen Sezer ve eşi, konser bitiminde de fuayeden sanatseverlerin alkışları arasında ayrıldı.



Limak Holding'in katkılarıyla düzenlenen konserde orkestrayı Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Şef Naci Özgüç yönetti.



Konserin ilk bölümünde Fazıl Say, Ludwig van Beethoven'ın "3. Piyano Konçertosu"nu yorumladı.



Konserler kapalı gişe



Konserin ikinci kısmı ise CSO'nun seslendirdiği Samuel Barber'ın "Adagio Opus 11" isimli yapıtıyla başladı. Daha sonra sahneye gelen Say, George Gershwin'in "Rhapsody in Blue" isimli eseriyle sahne aldı.



Başarılı yorumuyla alkışlanan Say, alkışlar arasında sahneye gelerek iki kez bis yaptı.



Say, ilk sahneye gelişinde George Gershwin'in "Summertime" isimli eserini yorumladı.



Fazıl Say, daha sonra 9 yaşındaki kızı Kumru Say için geçtiğimiz yıllarda yaptığı besteyle izleyiciyi selamladı.



Say, bu akşam da aynı programla CSO Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak.



CSO Gişesi ile "www.mybilet.com" internet adresinde satışa sunulan biletler, çıktığı ilk gün tükenirken, kapalı gişe olan konserler nedeniyle CSO Binası'na konserlere bilet kalmadığına ilişkin ilan asıldı.



Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da "Haremde Binbir Gece" isimli bestesinin Ankara prömiyeri için Ankara'ya konuk olmuş ve Patricia Kopatchinskaja'nın solist olarak yer aldığı konserin bisinde sürpriz yaparak Başkent seyircisiyle buluşmuştu.



Say, aynı dönemde Ankara'da Uğur Mumcu anısına verilen konserde de sahne almıştı.



CSO, gelecek haftaki programında Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen Ankara Uluslararası Müzik Festivali kapsamında piyanist Hüseyin Sermet'e eşlik edecek.



Konserde, Felix Mendelssohn'un "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eseri, "Opus 25 sol minör" 1. piyano konçertosu ile "İtalyan" başlıklı 4. Senfoni'si yorumlanacak.