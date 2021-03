Fazıl Say, babası Ahmet Say'a Cemal Süreya'nın 45 yıl önce yazdığı mektubu paylaştı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, kişisel Instagram hesabından, babası müzik yazarı Ahmet Say'a, usta şair Cemal Süreya'nın gönderdiği mektubu paylaştı. Say, paylaşımına "Mektubu büyülterek okumanız gerekir, ne kadar değerli isimlerin dergiye yazı verdiği, ne kadar derin emek verildiği bu mektupta anlaşılıyor" notunu düştü.

Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm edebiyat severlerin ilgisini eminim ki çekecektir.. Cemal Süreya’nın babam Ahmet Say’a 45 yıl önce yazdığı bu mektup TÜRKİYE YAZILARI dergisinin ilk sayıları çıkmadan hemen önce, babam ve arkadaşlarının çıkardığı bu dergi , edebiyat tarihimizdeki milatlardan biridir, Cemal Süreya, Metin Altıok, Vecihi Timuroğlu, Öner Ünalan gibi.

Mektubu büyülterek okumanız gerekir, ne kadar değerli isimlerin dergiye yazı verdiği, ne kadar derin emek verildiği bu mektupta anlaşılıyor.

Cemal Süreya’nın sol üstteki çizimini (ölü röportajcısı adıyla) ve ilginç imzasını büyülttüm..

Mektubu en iyi şekilde muhafaza edip bana bugünlerde teslim eden Fahri Özdemir’e teşekkürlerimle."