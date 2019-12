Fazıl Say Avusturya'yı büyüledi

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avusturya'daki Festspielhaus'da (Festival evi)verdiği iki başarılı konserde de coşkuyla alkışlandı.



Say, Festspielhaus'un büyük salonunda solo verdiği ilk konserinde ünlü besteci Ludwig von Beethoven'in "Sonate c-moıl op.111", Domenico Scarlatti'nin "drei sonate", Maurice Ravel'in "sonatine" ve kendi bestesi olan "inside Serail" adlı eserlerini büyük bir başarıyla icra ederek coşkuyla alkışlandı.



Türk ve Avusturyalı müzik severlerin coşkulu alkışları üzerine defalarca sahneye geri dönen Say son olarak da halk ozanı merhum Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı şiirinden bestelediği aynı isimli eserini seslendirdi.



İkinci kez "Alla Turca" ile sahnede



Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Festspielhaus'un büyük salonunda dün gece de "Alla Turca" adlı konseriyle ikinci kez sahne aldı.



Say'a ikinci konserinde Moldovalı ünlü keman virtiözü Patrica Kopatchinskaja ile uluslararası perküsyon sanatçısı Burhan Öçal eşlik ettiler.



Say'ın solo olarak Wolfgfang Amadeus Mozart'ın "Klaviersonate A-dur, KV 331 alla turca " ve kendi bestesi "Kara Toprak'ı" icra etmesinin ardından sahneye Patricia Kopatchinskaja ile birlikte çıkarak Ravel'in "Violinsonate Blues" ile kendi bestesi "Violinsonate" ve "Drei Balladen" eserlerini birlikte icra etti.



"Haremde 1001 Gece"



Ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın darbukayla yaptığı "solo improvisation"un ardından keman sanatçısı Patricia Kopatchiskaj'nın da eşlik ettiği bölümde, Say, kendi bestesi olan "Paganini Jazz" ve "Summertime" ile Dave Brubeck'in "10/8(take 5) ve "Blue rondo a la Turc" adlı eserlerini icra ederek müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.



Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ardından keman virtiözü Patricia Kopatchiskaja ve perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ile birlikte kendi bestesi olan "Haremde 1001 Gece"'yi icra ettiler.



Öçal'ın daire ile eşlik ettiği bölümde "Üsküdar'a giderken" türküsünü okuması da konsere ayrı bir renk kattı.



Say, Kopatchiskaja ve Öçal son olarak da Say'ın Mozart'ın eserlerinden de esinlerek bestelediği "Alla turca Jazz" ile müzikseverlere veda ettiler. Say, Kopatchinskaja ve Öçal'ın verdiği konseri aralarında Türkiye'nin Viyana büyükelçisi Ecvet Tezcan'ın bulunduğu Türk ve Avusturyalı 600 kadar müziksever izledi.



Konserin ardından sanatçıların onuruna verilen resepsiyona katılan büyükelçi Tezcan, sanatçıları kutladı ve ilk fırsatta başkent Viyana'da da konser vermeleri önerisinde bulundu. Sanatçılar resepsiyonda hayranlarına albümlerini imzaladılar ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.