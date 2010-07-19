Fazıl Say 'Arabesk Yavşaklığı' tartışmasına yeni yorumlar yaptı

T24- Aynı sözleri 2002’de de söylediğini hatırlatan Say, “O zaman halk bana karşı yüzde 95 muhalifti. Bugün ise yorumlara baktığımda yüzde 60 muhalif, yüzde 40 hak veriyor. Bu bence mühim bir değişim. Lütfen dikkate alınsın. Muhalif cephede ise siyasi boyutu da hesaba katın lütfen. AKP milletvekillerinin “Hangi müziği dinlersiniz?” sorusuna yüzde 98 oranda “Arabesk müzik” diye cevap verdiğini unutmayın. Orhan Gencebay’in “Berhudar Olun” sözü, verilen davetlere arabeskçilerin yoğunlukta katılması; bütün bunlar bir bütün” yorumunu yaptı. Say sözlerine özetle şöyle devam etti:

‘Alt tabakaya sesleniyorum’

-“Arabesk yavşaklığı ağır bir deyiş” diye itiraz edenlere şunu derim: Bu söz fazlasıyla yerine oturan bir söz. Umarım kalıcı olur... Dobra mı? Evet dobra! Beni eleştirenler de genelde arabesk müziği dinleyen alt tabakayı küçümsediğimi, bir müzik faşisti olduğumu söylemekte... Bir, alt tabakaya sesleniyorum. Lütfen daha fazla sömürmelerine izin vermeyin.

-Bana “müzik faşisti” diyenlere, Louis Armstrong cevap versin: “İki tür müzik vardır, iyi müzik ve kötü müzik”. Ne zamandan beri “iyi müziği savunmak” “faşistlik” oldu? Yalanla yaşamayın!

-Arabeski savunan ‘Muhalif cephe’ye gelince; kültürlü bir laf edecek kimse çıkamıyor. “Çok ayıp filan” gibi sahte ahlakçılığa (moralizme) tutunmaya çalışıyorlar. Müzikten anlayan, iyi ile kötüyü ayırt edebilen kimse konuşamıyor. Kaseti çıkmış arabeskçileri, “vahim ve acınası” bir halde -tabii ki bana karşı - bağırıp çağırırken okuyoruz. Sözlerime cevap arıyorum bulamıyorum. Bu kesimin 20 hatta 30 yıla ihtiyacı var diye düşünüyorum.

‘Cem Mansur yetenekli değil’

-Özellikle bizim camiadan kıskanan sesler bu tür konularda bana muhaliftir. Orkestra sefi Cem Mansur genelde, benimle bir türlü çalamamasına sinirlenip oldum olası muhalif durmuştur. Ben ise onu iyi ve yetenekli bir şef olarak henüz görmediğim için onunla çalmıyorum. Bunu anlasın artık... Birkaç popçu, topçu, birkaç sahte liberal aydın bu tür polemiklerden unvan kazanmayı sever. Dediğim gibi konu benim için analiz konusudur; arabesk çünkü müzik filan değildir.

twitter’da kavga büyüdü

Fazıl Say, twitter’da da kendisini eleştirenlerle tartıştı. Ahmet Hakan, “Orhan Baba’nın şarkıları bile bu kadar arabesk olamadı. Çok arabesksin birader” yorumunu yaptı. Mehmet Ali Ilıcak da Hakan’a “O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız” yazarak destek verdi.

Yorumlara sinirlenen Say ise, özellikle Ahmet Hakan’a tepki gösterdi ve “Çok değerli kafanın ütülenmemesi için takipçim olmayacaksın değil mi? Kıskandığın şey ne biliyor musun? Söyleyeyim. Sen bugün varsın. Ben yarın da varım... twitter takipçim de olmayıver. Az kullanırım” dedi.

Hakan da Say’a “Ben bugün de yokum, yarın da olmayacağım. Sen bugün de, yarın da olacaksın ama ben senin gibi olmaktansa olmamayı tercih ederim” diyerek karşılık verdi.

Sinirlenen Say, “Ah ah benim gibi olmakta ne var? Kendimi ifade ediyorum müzikle, tüm gezegen anlıyor. Sen ifade edemiyorsun. Türkiye anlıyor... Yanlışın var, arabesk olamam ki ben. Anlamadığın müzik konularını geç şimdi... Anayasa’ya ‘Havet’ oyu mu vercen” diye yazınca Hakan da “Alem adamsın vallaha Fazıl... Hoyratlığını dahiliğine veriyorum” yorumu yaptı.

Arabeskçiler enerji vampiri

Fazıl Say’ın eleştirilen cümlesine Harun Kolçak ise destek verdi.

Kolçak, “Fazıl Say’ın arabesk yavşaklığından utandığını söylemesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü arabeskçiler enerji vampirleridir” yorumunu yaptı.

