-FAZIL SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE HALKLA BULUŞTU ANTALYA (A.A) - 27.11.2010 - Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, ünlü Moldovalı keman sanatçısı Patricia Kopatschinkaja ile Akdeniz Üniversitesinde konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve dün başlayan 11. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Akdeniz Üniversitesine taşındı. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üniversitenin Konferans Salonu'nda, ücretsiz halk konserinde, öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu. Konser için kampüs alanındaki Atatürk Konferans Salonu önünde uzun kuyruk oluşurken, öğrenci ve vatandaşların büyük bölümü konseri, konferans salonunda ayakta ve yerlere oturarak izledi. Öğrencilerin bir bölümü de sahneye oturtuldu. Fazıl Say, ilk bölümdeki solo konserinde Aşık Veysel'in anısına bestelediği ''Karatoprak''ın da aralarında yer aldığı besteleri ile birçok tanınmış ünlü eseri seslendirdi. Sanatçı, konserin ikinci bölümünde Moldovalı ünlü keman sanatçısı Patricia Kopatschinkaja ile farklı müzik tarzlarındaki eserler seslendirdi. Çıplak ayakla sahneye çıkan ünlü keman virtüözü, hareketli performansı ve ülkesine özgü bir şarkıyı kemanla birlikte seslendirmesiyle izleyiciden büyük alkış aldı. Şarkı aralarında izleyicilere seslenen Fazıl Say, festival kapsamında ilk kez üniversitede konser verdiğini belirterek, halkın gösterdiği ilgiyi ''muazzam'' olarak tanımladı. Say, bundan sonraki festivallerde de Akdeniz Üniversitesinde konser vereceğini söyledi.