FAZ: Camiler radikalleşmede önemli rol oynamayı sürdürüyor

Frankfurter Allgemeine Woche gazetesi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın henüz kamuoyuna açıklanmayan bir raporuna dayandırdığı bir habere yer verdi. Gazete, cuma sayısında yayımlanacak haberinde, Almanya‘daki birçok caminin ülkedeki İslamcıların radikalleşmesi üzerinde çok önemli bir rol oynamaya devam ettiğini ve Irak ile Suriye‘ye giden Selefilerin yarısına yakınının, öncesinde camilerde aktif olduğunu yazdı.

Haberde, Almanya'dan Suriye ve Irak'a geçen 624 Selefi'den 268'inin Almanya’yı terk etmeden önce ülkedeki bir cami cemaatinde, cami derneğinde veya başka bir cami kuruluşunda faaliyet gösterdikleri, bu sayının yüzde 43’e tekabül ettiği belirtiliyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın bir sözcüsüne göndermede bulunan Frankfurter Allgemeine Woche gazetesi, sözcünün "Almanya’daki camiler İslamcıların daha da radikalleşmesinde çok önemli rol oynamaya devam ediyor“ şeklindeki ifadelerinden alıntı yapıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın araştırmasında düzenli zaman aralıklarıyla, İslamcı gerekçelerle Almanya‘dan Suriye’ye ya da Irak‘a giden kişilerin gitme nedenleri ve bu kişilerin radikalleşme süreçleri inceleniyor.

Frankfurter Allgemeine Woche gazetesi, Anayasayı Koruma Teşkilatı araştırmasının temelini Almanya’dan savaş bölgelerine giden ya da gitmek için girişimde bulunan 784 kişinin verilerinin oluşturduğunu, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Almanya çapında toplam 9 bin 200 Selefi saptadığını da haber veriyor.

"Açık Kapı Günü'ne radikal İslamcı camiler de katıldı”

Frankfurter Allgemeine Woche gazetesi ayrıca Almanya’daki camilerde her yıl 3 Ekim’deki Almanya’nın Birleşme Günü‘nde düzenlenen Açık Kapı Günü’nde, iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın radikal İslamcı olarak nitelendirdiği üç cami derneğinin katıldığı da yer aldı. Gazete, bu derneklerden birinin Berlin'in Wedding semtindeki Ar Rahman Camisi'nin olduğu ve buranın Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından Selefilerin devam ettiği bir cami olarak belirlendiğini kaydediyor. Gazete bu çerçevede Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın düştüğü bir nota atıfta bulunuyor. Bu notta Berlin’in Wedding semtindeki Ar Rahman Camisi’nin düzgün aralıklarla Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ilgi odağındaki kişilerin buluştuğu, ya da teşkilatın gözetimi altında bulunan imamları sürekli olarak vaaz vermeye davet eden camilerden biri olduğu belirtiliyor.

İki cami derneği de takip ediliyor

Gazetenin haberinde ayrıca Anayasayı Koruma Teşkilatı‘nın Açık Kapı Günü'ne katılan diğer iki cami derneğinin de radikal İslamcı olduğu ve Müslüman Kardeşler örgütünün etkisi altında olduğunu saptadığı yer alıyor. Bu derneklerden birinin özellikle gençlik çalışmalarıyla dikkat çeken Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Merkezi (Interkulturelle Zentrum für Dialog und Bildung), diğerinin ise Filistinli radikal Hamas örgütüne yakınlığıyla tanınan İslami Kültür ve Eğitim Merkezi (Islamische Kultur-und Erziehungszentrum) olduğu belirtiliyor.

Berlin'de 3 Ekim'deki cami Açık Kapı Günü'ne 26 cami derneği katılmıştı.

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