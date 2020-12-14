Sputnik V aşısının Faz 3 testleri tamamlandı; etkinliği yüzde 91,4 olarak açıklandı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, faz 3 testleri tamamlanan Rus Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin yüzde 91,4 oranında etkin olduğunun saptandığını duyurdu.

Dünyanın ilk tescilli Koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin faz 3 testlerine ilişkin sonuçları ilan edilen sonuçlarda, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu tarafından yayınlanan rapora göre, 22 bin 714 gönüllü üzerinde test edilen Sputnik V, yüzde 91,4 oranında etkinlik sağladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre; Sputnik V aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Gamaleya Araştırma Merkezi'nin aşısının etkinliğiyle ilgili yeni veriler umut verici. Bugün, salgının sona ermesinin ancak tüm küresel nüfusun toplu aşılamasıyla mümkün olduğu herkes için açık hale geldi. Bu bağlamda, yabancı düzenleyici kurumların ve uluslararası kuruluşların hedefi, her ülkedeki insanlar için Sputnik V aşısı da dahil etkili ve güvenli aşılara eşit erişim sağlamak olmalıdır" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, Koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermişti.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, Koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.