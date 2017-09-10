İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde Esma Dalkıran ile hayatını birleştiren Ömer Küçük, Adana\'dan özel olarak getirttiği faytonu düğün arabası yaptı.

Gaziantep\'te öğretmenlik yapan Ömer Küçük, Boztopraklı Mahallesi\'ndeki baba ocağında yaptığı düğünle Esma Dalkıran ile evlendi. Yakınlarının mutlu gününde yalnız bırakmadığı genç çiftin düğün arabası ise fayton oldu.

Faytona binen yeni evli çift, ilçe merkezi ile mahallede tur attı. Düğünün diğer düğünlerden biraz farklı olması için Adana\'dan fayton getirttiğini belirten damat Ömer Küçük, \"Düğünlerde farklı bir şey olsun. Gençler farklı şeyler yapsın. Bundan sonraki evlenecek gençlere örnek olsun istedim\" dedi.

Gelin Esma Dalkıran\'da düğün arabasının fayton olmasının kendisini de mutlu ettiğini ifade etti.



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