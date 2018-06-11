Faytonculardan koşum takımlı protesto...Adalara at ambulansı ve veteriner geliyor

Hasan ERŞAN-Uğur CAN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul adalarda fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi. Pazar günü Büyükada meydanda toplanıp atlarını faytonlardan ayıran ve kendilerini faytona koşan faytoncular \"Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz\" dediler.

ATLAR İÇİN AMBULANS VE VETERİNER

Eylem ile ilgili olarak konuştuğumuz Faytoncular Odası\'nın yeni başkanı Hıdır Ünal bundan sonra bazı şeylerin değişeceğini belirterek \" Bir at ambulansı yapacağız. Her olaya anında müdahale edecek, Ayrıca uzmanlığı at üzerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup çalışacağız. Şu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastası var yaşlısı var koşulan at sayısı 900 dür\" dedi.

Büyükada, Burgazada ve Heybeliada\' da başlayan eylemlerde sadece 8 fayton işe çıkarılırken faytoncular meydanda toplandı ve protesto gösterisinde yaptı. bu arada Pazar gezmesi için adalara gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Eylemle ilgili konuşan Hıdır Ünal

\"Arabaların tamamını koşmadık. 226 tane arabamız var. Atlarımızın ölümü çoğunlukla yaşlılık ve hastalıktan oluyor. Sorunların hepsini çözeceğiz. Bende zamanında faytoncuydum. Kimse atların ölmesini istemez. Dedeğimiz gibi ilk önce bazı değişiklikler yapacağız. Önceliğimiz bir at ambulansı ve sadece uzmanlığı atlar olan bir veterinerimizin olması. Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz\" dedi.

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