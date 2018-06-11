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Faytonculardan koşum takımlı protesto...Adalara at ambulansı ve veteriner geliyor

  Hasan ERŞAN-Uğur CAN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul adalarda  fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi

11 Haziran 2018 17:44

 

Hasan ERŞAN-Uğur CAN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul adalarda  fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi. Pazar günü Büyükada meydanda toplanıp  atlarını  faytonlardan ayıran ve kendilerini faytona koşan faytoncular  \"Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz\" dediler.

ATLAR İÇİN AMBULANS VE VETERİNER

Eylem ile ilgili olarak konuştuğumuz  Faytoncular Odası\'nın yeni başkanı Hıdır Ünal  bundan sonra bazı şeylerin değişeceğini belirterek \" Bir at ambulansı yapacağız. Her olaya anında müdahale edecek, Ayrıca uzmanlığı  at üzerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde  revir kurup çalışacağız. Şu anda adada  bin 106 at var ama gebesi var hastası var yaşlısı var koşulan at sayısı 900 dür\" dedi.

Büyükada, Burgazada ve Heybeliada\' da başlayan eylemlerde  sadece 8 fayton işe çıkarılırken faytoncular meydanda toplandı ve protesto gösterisinde yaptı. bu arada Pazar gezmesi için adalara gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Eylemle ilgili konuşan Hıdır Ünal

\"Arabaların tamamını koşmadık. 226 tane arabamız var. Atlarımızın ölümü çoğunlukla yaşlılık ve hastalıktan oluyor. Sorunların hepsini çözeceğiz. Bende zamanında faytoncuydum. Kimse atların ölmesini istemez. Dedeğimiz gibi ilk önce bazı değişiklikler yapacağız. Önceliğimiz bir at ambulansı ve sadece uzmanlığı atlar olan bir veterinerimizin olması. Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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