'Fay hattından uzakta, yeni yerleşim yeri kuracağız'

T24 - Başbakan Yardımcısı Çiçek,Elazığ’da meydana gelen depremin ardından hayata geçirilecek eylem planını anlattı.



Çiçek, bölgedeki yerleşim yerlerinin fay hattından uzaklaştırılmasından, yeni kerpiç ev yapımına yasak getirilmesine kadar bir dizi önlem alınacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, deprem bölgesinde yaptıkları incelemenin ardından Afet ve Acil Yardım Koordinasyon Kurulu, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ’nin katkılarıyla bir eylem planı hazırlayacaklarını söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bunun hayata geçirilmesi için artçı depremlerin sona ermesi ve hasar tespitinin bitirilmesi gerektiğini kaydeden Çiçek, deprem eylem planıyla ilgili şunları anlattı: “Yaraların sarılması için bir dizi çalışma başlatacağız. İlgili bakanlıklar, hasar ve fay hattının durumuyla ilgili çalışmalar yapacaklar. Bu tespitlerin ardından oradaki yerleşim yerlerinin başka yerlere kaydırılması, fay hattından uzaklaştırılması sözkonusu olabilir. TOKİ konutları yeniden yapacak ama, aynı yerlerine mi, başka yere mi buna karar verilecek. Bakıyorsunuz, bir yerde 80 ev, diğer yerde 10 ev var. Bunların toplulaştırılması sözkonusu olabilir.





Kerpiç eve kontrol



Evlerin kerpiç olması asıl büyük sorun. Bundan sonra yapılmasına engel olursunuz. Ama varolanları ne yapacaksınız? Ayrıca sadece o bölgede değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde evler kerpiçten. Bundan sonra yapılmaması konusunda uygulamalara gidilebilir. Bayındırlık Bakanlığı yapı denetimi çerçevesinde bu konuda çalışma yapacak.”





