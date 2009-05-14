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Yaşam

Fawcett ölüm döşeğini filim yaptı

14 Mayıs 2009 14:18

"Çarli'nin Melekleri" adlı dizideki rolüyle dünya genelindeki milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Amerikalı aktris Farrah Fawcett, kanserle verdiği mücadeleyi kalp buran bir belgesel haline getirdi.

Ölüm döşeğinde olduğu açıklanan Fawcett'in, "Farrah'ın Hikayesi" adını verdiği 90 dakikalık belgesel, sanatçının kendisi tarafından, "bir ölü hakkında yazılan kısa biyografi" şeklinde hazırlandı ve geneli itibariyle birinci ağızdan seslendirildi.

Belgesel, aktrisin kanserle 3 yıldır devam eden mücadelesinde inişli çıkışlı zamanlarını, yataktan çıkamadığı son haftalarını, ağır ilaç tedavisini ve oğlunu dahi tanıyamayacak hale geldiğini hüzünlü bir şekilde gözler önüne seriyor. Filmde, sanatçının, yaklaşık 6 ay önce dökülmeye başlayan, milyonlarca kadının gıpta ettiği saçlarını kesişi de gösteriliyor.

Belgesel, gelecek hafta ABD'deki bir televizyon kanalında yayımlanacak.

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