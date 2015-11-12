'Fav'a atmayı sevenlere kötü haber, Twitter 'kalp'ten vazgeçmiyor

Herhangi birinin yazdığı tweet’i, işaretleyerek favorilere almaya yarayan “yıldız” tuşunu, yakın zamanda “kalp”le değiştiren Twitter, değişikliğe yönelik protestolara rağmen, kullanım oranlarının arttığını ve değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

BBC’nin haberine göre, Twitter yıldız ikonunu kalple değiştirdiklerinden beri, paylaşımların beğenilmesinde artış olduğunu açıkladı. Open Mobile Summit in San Fransisco’da konuşan Kevin Weil, beğenme oranının son bir haftada yüzde 6 arttığını söyledi.

Kalp işareti, yıldızın yerine dün gelmiş ve takipçiler arasında pek de popüler olmamıştı. Sosyal medya şirketi Twitter, bu değişikliği, yeni kullancılar için kafa karıştırıcı olduğu gerekçesiyle yaptıklarını ve kalp işaretinin daha global olduğunu söyledi.

Değişikliği, iki yönde de insanların tepkilerini görmek için yaptıklarını söyleyen Kevin Weil, “Yaptığımızı çok beğenen ya da hiç beğenmeyen insanlar oldu. Ama bu, düşünmeden yaptığımız bir iş değil. Bunun üzerine çok düşündük" dedi.