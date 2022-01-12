Fauci, Cumhuriyetçi senatöre mırıldanarak "moron" dedi, mikrofon sesi kaptı

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ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Antony Fauci, Omicron varyantı hakkında Senato Sağlık Komitesi'ne ifade verirken Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a "moron" derken yakalandı.

Marshall, Forbes'ın Fauci'nin 434 bin 312 dolar maaş ile en çok para kazanan federal çalışan olduğuna dair haberini gündeme getirerek bulaşıcı hastalıklar uzmanından kişisel finansları hakkında bilgileri Kongre ile paylaşmasını istedi.

Fauci, "Bana neden bu soruyu sorduğunuz bilmiyorum. Son 37 yıldır finansal bilgilerim halka açık" yanıtını verdi. Marshall, "Bilgileri nerede bulabiliriz?" diye sorduktan sonra Fauci, "Sadece sorsanız yeter. O kadar yanlış bilgilendirilmişsiniz ki inanılır gibi değil" dedi.

Fauci'nin daha sonra kendi kendine, "Ne kadar büyük bir moron. Aman Tanrım" diye fısıldadığı duyuldu.

Marshall daha sonra bir açıklama yayımlayarak, "Fauci'nin ABD'nin en az güvenilen kamu yetkilisi olmasının stresiyle kendisine moron demiş olabileceğini" belirtti.