Fauci: ABD'deki Koronavirüs salgınında durum gerçekten iyi değil

ABD Ulusal Alerjik ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nün üyesi Dr. Anthony Fauci, ABD'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının "gerçekten iyi olmadığını" ve "derhal eğilmek gereken ciddi bir durum" olduğunu söyledi.

Fauci, Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins ile birlikte yaptığı bir canlı internet röportajında, ülkenin vaka sayılarını hiç başta planlanan kadar düşüremediği için, ilk dalgaya "dizine kadar battığını" belirtti.

Fauci ayrıca, en nihayetinde bir aşının bulunmasını, işe yaramasını ve en azından bir süre koruma sağlamasını beklediğini de sözlerine ekledi.