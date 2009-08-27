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Faturayı görünce hastaneden kaçtı

Şafak Sezer tüylerini aldırmanın bedelini 10 bin TL olduğunu öğrenince hastahaneden çıkıp gitti.

27 Ağustos 2009 03:00

Vücudundaki tüyleri aldırmanın bedelinin 10 bin TL’ye mal olduğunu 3. seansta öğrenen Şafak Sezer, ambulans kapısından çıkıp hastaneyi terk etti.

Milliyet Cafe'nin haberine göre; komedyen Şafak Sezer, vücudundaki istemediği tüyleri lazer yöntemiyle aldırmak için basın danışmanı Uğur Kalabaş’la bir hastaneye gitti.

Hastanenin kendisine sponsor olacağını düşünüp gönül rahatlığıyla lazer seanslarına giren ünlü komedyen, 3. seansta, faturanın kendisine kesileceğini öğrenince başından aşağı kaynar sular döküldü. Eline ulaşan 10 bin TL’lik faturayı görünce neye uğradığını şaşıran Sezer, basın danışmanını bir şey söylemek bahanesiyle yanına çağırıp kolundan tuttuğu gibi ambulans kapısından hastaneyi terk etti.







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