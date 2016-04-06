Faturasız 'cep'lere vergi iadesi başlıyor

Maliye Bakanlığı, faturasız cep telefonu abonelerinden alınan yüzde 25 oranındaki Özel İletişim Vergisi’nde (ÖİV) artık her ay, internet için iade uygulaması yapacak. Konuyla ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, konuşma, kısa mesaj ve internetin birlikte yer aldığı faturasız cep telefonu paketleri için yüzde 25 verginin peşin alınmasına devam edilecek. 1 aylık süre sonunda pakette internet kullanımına karşılık gelen kısım için yüzde 20 oranında vergi iadesi yapılacak.

Nakit de alınabilecek

Örneğin 30 liralık faturasız cep telefonu paketinde KDV dahil 10 liralık kısım internet için kullanıldıysa, Özel İletişim Vergisi’nde 1.5 lira dolayında iade söz konusu olacak. İsteyen abone nakit iade alacak, isteyen abone ise nakit almayıp bir sonraki ayın faturasız paket ödemesinde tutarı mahsup ettirecek.