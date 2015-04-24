Faturalarda tüketici lehine yeni dönem başladı

Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketici lehine yeni dönem başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, bugün itibarıyla yürürlüğe giren " Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği", tüketiciler açısından zaruri ihtiyaç haline gelen birçok mal veya hizmete ilişkinabonelik sözleşmelerinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlıyor.



Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete ilişkin ücretlendirme işlemi hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlatılabilecek. Bu şekilde tüketiciye sunulmamış hiçbir hizmetin bedeli talep edilemeyecek.

Tüketicinin onayı olmadan sözleşme uzatımı yok

Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça 1 ay olacak. Faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddesine göre belirlenen zam oranını aşmamak kaydıyla üst sınır getirilecek.

Tüketicinin onayı alınmadan abonelik sözleşmesi uzatılamayacak. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak.

Sözleşmeler anlaşılabilir dilde, açık ve okunabilir olacak

Abonelik sözleşmeleri en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek.

Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilecek. Aksi takdirde, tüketici herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilecek.

Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak.

Süresinden önce aboneliğin feshedilmesi

Yeni düzenleme ile taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edilecek bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacak.

Bir yıl içinde ödeme tutarına itiraz edilebilecek

Düzenleme ile tüketiciler abonelik süresince ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücret ödemeksizin erişebilecek. Ödeme bildiriminin tüketiciye son ödeme tarihinden en az 7 gün önce gönderilecek, ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masraflar ise tüketiciden talep edilemeyecek.

Tüketiciler ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ödeme bildirimine itiraz edebilecek.

Tüketici istediği zaman sözleşmeyi feshedebilecek

Öte yandan, tüketiciler istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve sözleşmenin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak.