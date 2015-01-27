Faturalarını ödemeyen cemevlerine haciz gelmeye başladı

Cemevleri, devletin Alevilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle iki ay önce federasyon düzeyinde faturaları ödememe kararı almıştı.

Taraf’tan Güler Yılmaz’ın haberine göre, İstanbul’daki Garip Dede Dergahı’nın Başkanı Celal Fırat, bundan sonra seri şekilde hacizlerin geleceğini belirterek “Biz de tepkimizi en sert şekilde göstereceğiz. Gerekirse vergi ödemeyecek, iş yerlerimizde kepenk kapatma eylemi yapacağız” dedi



Fırat, şunları söyledi: “Artık seri şekilde hacizler gelecek. Cenazeler Garip Dede dergahına geliyor. Vatandaş, cenazesini kaldıracak elektrik, su olmazsa ne yapacak? Biz vatandaşlık vazifemizi yerine getiriyorsak hükümet devlet de vatandaşın haklarını vermek zorunda. Ancak hacizler geldiği sürece biz de tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz.



Atacağımız başka adımlarla hissettireceğiz. Bunun arkası gelecek. Eğer vergi mükellefiysek, o zaman vergi ödemeyeceğiz. İş yerlerimizde kepenk kapatma eylemi yapacağız. Hükümet bizi zorlarsa her adımı atarız. Ayrıca zorunlu din derslerini protesto amacıyla 8 Şubat’ta Kadıköy’de miting yapacağız. 9 Şubat’ta ise okul boykotu var. Türkiye genelinde Alevi yurttaşlarımız bir günlüğüne çocuklarını okula göndermeyecek.”