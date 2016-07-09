Fatura ödemek istemeyen belde halkı, elektriğin tümden kesilmesini istedi

Batman'ın 350 aboneli Bekirhan beldesi sakinleri, sırf bedelini ödememek için elektriklerinin tümden kesilmesini istedi. Belde sakinlerinin bu talebi, jandarmanın resmi tutanağına da girdi.



Haberler.com'da yer alan habere göre; Dicle Elektrik Dağıtım tarafından enerji tedarik edilen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta her yıl yüzde 75 kadarı kayıt dışı olmak üzere 21,5 milyar kWH (kilovatsaat) elektrik tüketiliyor. Kayıt dışı kullanımda oransal olarak yüzde 92 ile tarımsal sulama ilk sırayı alıyor. Geriye kalan kısım ise ısınma veya soğutma için konutların yanı sıra ticari işletmeler, marketler, üretim atölyeleri, otel, hatta bazı özel sağlık kuruluşlarında tüketiliyor.

Sayaçların dışarı alınması engellendi

Dicle Elektrik Dağıtım, her yıl milyarlarca liralık ekonomik kayba yol açan ve bedeli ülkede yaşayan 77 milyonun cebinden çıkan kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek için adeta tüm olanaklarını seferber etti. Enerji şirketi, tüm engellemelere karşın kayıt dışını önleyebilmek için teknolojik yatırımlar ile birlikte saha çalışmalarını da ihmal etmiyor.



Dicle Elektrik Dağıtım, son olarak Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan'da elektrik sayaçlarını konutların dışına alarak beldede yüzde 90'lara varan kaçak kullanımı önlemek için saha çalışması yapmak istedi. Ancak, sayaçların konut dışına alınması durumunda artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını anlayan belde sakinleri, bu uygulamaya karşı çıkarak, çalışan görevlileri engelledi. Tehdit edilen ve hakarete uğrayan görevliler, beldeyi terk etmek zorunda kaldılar.

Elektrik parası vermek istemiyorlar

Çalışmalarının engellenmesi üzerine Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri İlçe JandarmaKomutanlığına başvurarak, çalışanların güvenliklerinin sağlanmasını istedi. Bu arada beldedeki mahalle muhtarları ve enerji şirketi yöneticilerinin bir araya gelerek yaptıkları görüşmelerden de sonuç alınamadı. Belde sakinlerini temsil eden muhtarlar, kullandıkları elektriğin parasını vermemekte ısrarcı davrandı. Bu konuda sonuç alamayacaklarını farkeden muhtarlar, kaçak kullanamayacakları elektriği artık istemediklerini belirterek, beldeye verilen elektriğin tümden kesilmesini istediler.

Muhtarlar, elektriğin kesilmesini istediler

Belde sakinlerinin bu talebi jandarmanın yaşananları kayıt altına aldığı resmi tutanaklara da girdi. Söz konusu tutanakta, elektrik sayaçlarının yapı dışına alınması için muhtarlar ve enerji şirketi görevlileri arasında toplantı düzenlendiğine yer verilerek, bu toplantıda mahalle muhtarlarının bahse konu çalışmaya izin vermeyeceklerini belirttikleri kaydedildi. Tutanağın devamında ise, "Mahalle muhtarı Z.G. ile yapılan görüşmede, elektrik bakım onarım ve sayaçların yapı dışına çıkarılması çalışmasına izin vermeyeceğini, şirketin kendilerine elektrik vermelerini istemediğine dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Olumlu gelişme olmazsa elektrik kesilecek

Söz konusu bu tutanak ile beldede yaşayanları temsil eden muhtarların, kaçak elektrik kullanamayacakları için elektriklerinin tümden kesilmesini istemeleri ve bugüne kadarki görüşmelerden olumlu hiçbir sonuç alınamaması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım, Bekirhan beldesinin elektriğini kesme kararı aldı. Alınan kararın, kullanılan elektriğin kayıt altına alınması ile ilgili olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde en kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.

Yüzde 90 oranında kayıt dışı kullanım var

Bu arada, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde aylık elektrik tüketiminin yaklaşık 850 bin kWH olmasına karşın, ancak bunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 90 bin kWH'sinin tahakkuk ettirilebildiği belirlendi. Beldede tüketilen elektriğin geriye kalan yüzde 90 kadarının ise kayıt dışı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.