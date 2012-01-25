Fatura amiral eşine çıktı



T24- Olaylı boşanma davasında fatura amiralin eşine çıktı. Sert kavgalarıyla gündeme gelen emekli Tümamiral İlker Güven ve Sunahanım Güven dün boşandı





Vatan'ın haberinea göre mahkeme, Sunahanım Güven’e ödenen tebdir nafakasını kaldırılırken, Sunahanım Güven’in, iftira ve hakaretten eski eşine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Emekli Tümamiral İlker Güven’in, eşi Sunahanım (Demirkaya) Güven’e boşanma davasının karar duruşması dün Ankara 9. Aile Mahkemesi’ndeyapıldı. Sunahanım Güven, “Davacı, mal beyanında kooperatif başkanı sıfatı ile 800 bin dolarlık maddi mal varlığı olduğunu beyan etmiştir. Bu belgenin getirtilmesini rica ediyorum” dedi. Mahkeme, dava sonucunu etkilemeyecek olması sebebi ile belgelerin getirilmesi talebini reddetti.







AİHM’e gideceğim

Duruşma sonunda boşanma kararı veren mahkeme, Sunahanım Güven’e ödenen tebdir nafakasını kaldırırken, iftira ve hakaretten Tümamiral Güven’e 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Hakimin kararına tepki gösteren Sunahanım Güven, “AİHM’e gideceğim. Sizi kınıyorum” diyerek bağırdı ve mahkeme salonunu terk etti.









Emekli Tümamiral İlker Güven 2008 yılında eşinden boşanmak için dava açtı. Bu davanın ardından Sunahanım Güven eşinin bazı askeri belgeleri para karşılığı bazı sivil kişilere sattığını iddia etti. Sunahanım Güven daha sonra eşinin mücevherlerini çalmakla suçlarken eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Emekli Tümamiral Güven ise bütün bu suçlamalar karşısında eşine hakaret, ölümle tehdit ve mala zarar verme davası açtı. 2008 yılında boşanma davası sürerken eşinin ofisini basan Sunahanım Güven’e mahkeme kararıyla İlker Güven’e 100 metreden fazla yaklaşmama cezası verildi. Sunahanım Güven’in “Kocam bir bavul gizli askeri belgeyi sattı. Evdeki 5-6 çantada 5 milyon doları vardı” ifadeleriyle suçlanan emekli Tümamiral İlker Güven, eşini Genelkurmay’a da şikayet etti.





General ilanla şahit aradı



Güven çifti arasındaki kavgalar gazete ilanıyla şahit aramaya kadar ulaştı. İlker Güven, eşi Sunahanım Güven’i 4 Kasım 2010 günü dövdüğü iddiasına karşılık, gazeteye verdiği ilanla olayla ilgili şahit aradı. Güven, ilanda Kadıköy’de bir çiçekçinin önünde yaşanan olayı görenlerin “insanlık namına” kendisini aramasını istedi