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Fatsa'da 2 minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa İlçesi'nde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

18 Eylül 2017 14:52

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa İlçesi\'nde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Ordu\'nun Fatsa İlçesi\'nde meydana geldi. Selman Tiryakioğlu yönetimindeki 52 M 7398 plakalı minibüs ile Yusuf Memiş yönetimindeki 52 M 3568 plakalı minibüs, Ordu-Samsun karayolu Fiskobirlik Kavşağı\'nda çarpıştı. Kazada Yusuf Memiş yönetimindeki minibüs orta refüje çarparak durdu. Selman Tiryakioğlu yönetimindeki minibüs ise takla attıktan sonra durdu. Kazada sürücüler ile birlikte Eser Tiryakioğlu, Eray Tiryakioğlu ve Kübra Tiryakioğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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