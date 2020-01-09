Fatsa-Ünye sınırındaki altın madeninde hâlâ siyanür kullanılıyor!

Dünyanın birçok yerinde yasaklanan siyanürle altın arama çalışmaları Fatsa-Ünye sınırında 10 kilometrekarelik alanda tepkilere rağmen devam ediyor. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, altın madeninin ekonomiye katkısının yüzde 1.5 zararının ise 500 yıllık tahribat olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, bölgede canlı hayatı kalmayacağını öne süren Odabaş, “Farklı üniversitelerde kimyasal kullanmadan ‘Nano Sarraf’ teknolojisiyle altın ayrıştırılabiliyor. Fakat bu olayın firma için maliyeti fazla olduğu için kullanmayı tercih etmiyorlar” diye konuştu.

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi de dünyada bütün ülkelerin doğal kaynaklarına önem verdiğini ve bu kaynakları koruma altına alarak zarar vermesini engelleme ve gelecek nesillere aktarabilmek maksadıyla projeler geliştirdiğini belirterek, "10 yıl sonra ihracatçı firmalarımız Fatsa fındığına siyanür tehlikesiyle almazsa veya daha düşük fiyatla satın almak isterse iş işten geçmiş olacaktır" dedi.