Fatsa'da altın madeni şirketi, işletmenin yanında ikinci bir maden sahası için ÇED'e başvurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yukarıbahçeler mevkiinde siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin faaliyet izin süresi doldu. Kapasite artırımına gitmek için izin isteyen şirkete karşı vatandaşlar mücadele verirken aynı şirket, maden sahasının yanı başında altın, bakır, gümüş, kurşun aramak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirmeye (ÇED) başvurdu.

Fatsa'da siyanürle altın ayrıştırması yapan Bahar Madencilik şirketi, şimdi de aynı bölgede bakır, kurşun, çinko, gümüş ve altın aramak için çalışmalara başladı. Yukarıbahçeler'deki maden sahasının hemen yanında bulunan Yukarıtepe köyünde iki adet açık maden sahası için ÇED'e başvuran şirket, yıllık 14 bin ton cevher çıkarmayı planlıyor.

Proje Tanıtım Dosyası'nda açık saha çalışmasıyla maden çıkarılacağını bildiren şirket, alana yaklaşık 250 metre mesafede cami, 360 metre mesafede okul bulunduğunu ifade ederken yönetmeliklerde belirtilen sınırları sağladığından dolayı faaliyetten gürültü, toz gibi olumsuzluklardan etkilenmeyeceğini ileri sürdü. Dosyada birinci poligona en yakın yerleşim yerinin 156 metre mesafedeki Abdievyanı Mahallesi, ikinci poligona ise en yakın yerleşim yerinin 137 metre mesafedeki Sudereköy Köyü olduğuna yer verildi.

Birincisi poligon 19,23 hektar, ikinci poligon 5,30 hektar olmak üzere toplamda 25.53 hektar alanda maden açmak isteyen şirkete karşı doğaseverler ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı.

"Aynı şirket, başka şirketin ruhsatını alarak yeni alanlarda maden işletmeciliği yapmaya başlıyor"

Matkim Madencilik tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı alınan alanın ruhsatını 10 Aralık 2019 tarihinde Fatsa'da siyanürle altın ayrıştırması yapan Bahar Madencilik'in satın aldığını belirten Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu, "Ordu’da maden sahaları nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortada. Siyanürle altın ayrıştırması yapılan yerin görüntüsü tehlikenin boyutunu göstermektedir. Şirket siyanürle altın ayrışma alanını büyütmek için 2 yıl önce yeni ÇED süreci başlatmıştı. Şimdi aynı şirket, başka bir şirketin ruhsatını alarak yeni alanlarda maden işletmeciliği yapmaya başlıyor. Bu da gösteriyor ki, Fatsa ve Ünye’den başlayarak Ordu maden işletmelerinin at oynattığı bölge olacak" açıklamasıyla tepki gösterdi.

"Yaşamımıza kurşun sıkmak "

Ordu'daki doğa tahribatına dikkat çeken ORÇEV yönetim kurulu üyeleri, "Türkiye maden ve enerji şirketlerinin pazarı haline geldi. Ordu ilimiz de bu kapsamda yaşanmaz hale getiriliyor. Ormanlar, tarım arazileri yok ediliyor. Sular ya kuruyor ya da kullanılmaz hale geliyor. Bu talana yaşamımıza kurşun sıkmak denmez de ne denir" dedi.

"Mücadelemiz sürecek"

Tahribata karşı kimsenin seyirci kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Doğası ve yaşam alanı yok edilenler kapsamına girmek için sıramızı mı bekleyeceğiz? Fatsa ve Ünye’de yaşanan katliam yarın başka ilçede kapımıza dayanacak. Yıkımı engellemek için hukuki ve fiili mücadele şart. Partiler, sendikalar, dernekler, odalar; tek tek yurttaşlar toprağına, suyuna, geleceğine yönelik bu saldırılara karşı dayanışma içinde olmalıdır. Ordu Çevre Derneği olarak bu kapsamda mücadelemiz sürecek" denilerek sürecin takipçisi olacakları da vurgulandı. (ANKA)