Fatoş Güney: Yılmaz'ın filmleri için çok para istediğimi ispatlasınlar, bedava vereceğim

Fatoş Güney, Türk sinemasında ‘Çirkin Kral’ olarak anılan eşi Yılmaz Güney’in filmlerini yayınlamak isteyen televizyon kanallarından yüksek miktarda para talep ettiği iddiasına yanıt verdi. Güney "Çok para istediğimi ispatlasınlar, filmleri yayıncı kuruluşlara bedava vereceğim" dedi.

TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'nde açılan “Tarık Akan’a Saygı ve Sevgi” sergisinin açılışında görüntülenen Güney, eşinin filmlerini yayınlamayan kanallara sitem etti.

Hürriyet’teki habere göre Fatoş Güney, “Çok para istediğimi ispatlasınlar, filmleri yayıncı kuruluşlara bedava vereceğim. Çok para talep ettiğim iddiası doğru değil. Benim derdin para değil zaten. Tek kuruş bile istemiyorum. Yılmaz’ın filmleri televizyonda yayınlanmadığı için yeni nesil Yılmaz’ı tanımıyor, bu beni çok üzüyor."