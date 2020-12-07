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Fatoş Güney: Yılmaz’ın öldüğünü annesi hiç bilmedi, yıllarca Yılmaz diye başka birini konuşturduk telefonda

Güllü Pütün - Yılmaz Güney

07 Aralık 2020 10:44

"Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun’ isimli kitabında eşi Yılmaz Güney'i anlatan Fatoş Güney, eşinin ölümünü annesi Güllü Pütün’den sakladıklarını söyledi.

Sabah gazetesi yazarı Tuğba Kalçık’a konuşan Fatoş Güney, “Yılmaz Güney'in ölümü annesine hiçbir zaman söylenmemiş, doğru mu?” sorusuna, “Evet doğru. Güllü Anne, Yılmaz'a çok düşkündü. Oğlunun öldüğünü söylemedik, bilmedi hiçbir zaman. Zaten Yılmaz'ın yaşadıklarına annesi olarak çok üzülüyordu. Bir de ölümünü duyması kalbine hançer saplamak demekti.” yanıtını verdi.

Fatoş Güney,  “Bu acıyı yaşamasını istemediğim için Yılmaz'ın öldüğünün söylenmesini ben istemedim. Kulakları iyi duymuyordu, biz de Yılmaz diye başka birini konuşturduk telefonda yıllarca. 102 yaşında vefat etti Güllü Anne ve hiçbir zaman oğlunun ondan önce bu dünyadan gittiğini bilmedi.” diye konuştu.

 

 

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