Fatoş Güney: Yılmaz Güney'e sansür uygulanıyor, vakfa sponsor bulamadık, kapandı

Türk sinemasının "Çirkin Kral" lakaplı sanatçısı Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney'in filmlerine hukuki olmasa da zihinlerde bir sansür uygulandığını söyledi. Güney, Yılmaz Güney Vakfı'nın sponsor bulunamadığı için kapandığını açıkladı.

Fatoş Güney, Milliyet gazetesinin Cadde ekinde Ali Eyüpoğlu'na konuştu.

Güney, "Türkiye’nin gidişatına göre bizim de gidişatımız değişti. Benim Yılmaz Güney Vakfı’yla ilgili çok hayallerim vardı. Sinemacı öğrencilere burslar vermek istiyordum mesela ama olmadı" dedi. Yılmaz Güney filmlerine hakuki olmasa da zihinlerde bir sansür uygulandığını belirten Güney, "Hukuki hiçbir engel yok, ama insanların kafasında var ne yazık ki o sansür sürüyor. İnsanların kafaları net değil. Bunu yıkmak için çok uğraştım. Birçok insanla, yetkiliyle görüşmeler yaptım. Ne yazık ki herkes önce gayet nazik, saygıyla karşılıyor beni, ama arkadan, 'Kusuru bakmayın Fatoş Hanım, icra kurulumuzdan çıkmadı' diye haber geliyor" diye konuştu.



'Yılmaz Güney Vakfı kapandı'



Yılmaz Güney anısına bir vakıf kuran Fatoş Güney, sponsor bulamadığı için vakfın kapandığını açıkladı. Güney, "Bayağı ağır bir yük haline gelmişti vakıf. 1992 yılında tek başıma kurdum ve ayakta tutmaya çalıştım. Çoğu zaman da kendi imkanlarımla yaptım bunu. Çünkü hiçbir kurum, hiçbir bakanlık, hiçbir hükümet, hiçbir sponsor bize destek olmadı" dedi. Güney sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Yılmaz Güney filmleri televizyonlarda bile oynatılamadı ki, bu belli bir engeldir, sansürdür. Tabii ki şu anda yasal olarak Yılmaz Güney filmlerinin önünde hukuki bir engel yok. Ama nedense bakın TRT Şeş başta olmak üzere hiçbir kanalda Yılmaz Güney’in önemli filmlerini göremezsiniz. Bir Altın Palmiye almış ‘Yol’ filmini göremezsiniz. En son yaptığı Türkiye hapishaneleriyle ilgili filmlerinden ‘Duvar’ı göremezsiniz. Bugüne kadar 1-2 kablolu özel televizyonda gösterildi."

"Biz filmlerin Kürtçe dublajını da yaptık ve TRT Şeş’e başvurduk. Hiçbir sonuç alamıyorduk fakat geçen sene beni kanalın genel koordinatörü Fethullah Bey (Kırşan) davet etti. “Siz röportajlarınızda böyle bir şeyin olduğunu söylüyorsunuz, filmlerin gösterimiyle ilgili. Bizim tarafımızdan hiçbir engel yok. Biz Yılmaz Güney filmlerini göstereceğiz” dedi. “Çok memnun oldum” dedim ama aradan bir sene geçti, Fethullah Bey de sözünde duramadı. Bugün hâlâ böyle bir bariyer var Yılmaz Güney ve filmlerinin önünde."



'Yılmaz Güney Müzesi kurmak istiyorum'



Yılmaz Güney'in kişisel eşyalarının sergileneceği bir müze kurmak istediğini söyleyen Güney, "Kafamda planlarım var. Bunlardan biri, Yılmaz Güney Müzesi oluşturmak. Kültür Bakanlığı’na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurdum, sonuç çıkmadı ama bu müzeyi açmak için hala çok uğraşıyorum. Çünkü elimde Güney’in eşyaları, siyasal notlarından kalan birçok belge var. Bunları yıllarca sakladım ve benden sonra ne olacaklarının endişesini yaşıyorum. Yılmaz Güney Müzesi’ni o yüzden istiyorum. Eğer bu gerçekleşmeden ölürsem gözüm açık gidecek. Bu da Türkiye’nin Yılmaz Güney’e büyük bir ayıbı olacak" dedi.