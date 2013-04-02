Fatoş Güney: Kürdistan demekten çekiniyoruz, bu neyin korkusu?

Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular'da konuşarak, "Bugün bile hala biz Kürdistan demekten utanıyoruz çekiniyoruz. Bu neyin korkusu?" dedi.

Çözüm sürecini sonuna kadar desteklediğini söyleyen Güney, "sorunun çözülmesi durumunda Kürtlerin Suriye'deki etkinliğini de artırması ile birlikte çok daha güzel ilişkiler kurulacağını düşünüyorum" dedi.

Kuzey Irak’taki Barzani modelini, Türkiye’den daha çağdaş bulduğunu dile getiren Fatoş Güney, Kürt meselesinin çözümü için Kürt halkının en azından özerkliğe sahip olması gerektiğini dile getirdi.

"Bugün bile hala biz Kürdistan demekten utanıyoruz çekiniyoruz. Bu neyin korkusu? Osmanlı'da da böyleydi. Osmanlı'da Kürdistan vardı, Lazistan vardı. Orası bir coğrafya. Bundan neden utanıyoruz. Özerklik mi vermiş oluyorsunuz böyle deyince? Bunları aşmamız lazım. Ama ben herşeye rağmen herşey iyi olacak..."

Fatoş Güney, siyasete girip girmeyeceği yönündeki soruya ise; “Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Ak Parti ve BDP’yi düşünebilirim ama kesinlikle CHP’de siyaset yapmam, çünkü misyonunu devam ettiremedi” şeklinde yanıtladı.