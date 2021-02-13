Altun, yaptığı paylaşımda "Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'un eşi Fatmanur Altun 'un Clubhouse hesabı askıya alındı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Clubhouse'da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma. Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu" ifadelerine yer verdi.

Altun'un hesabının askıya alınma gerekçesi ise henüz net değil.