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Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı

"Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma"

13 Şubat 2021 00:48

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı.

Altun, yaptığı paylaşımda "Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma" ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Clubhouse'da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma. Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu" ifadelerine yer verdi.

Altun'un hesabının askıya alınma gerekçesi ise henüz net değil.

Fatmanur AltunClubhouseTürkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet VakfıFahrettin Altun
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