Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı.
Altun, yaptığı paylaşımda "Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma" ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Clubhouse'da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma. Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu" ifadelerine yer verdi.
Altun'un hesabının askıya alınma gerekçesi ise henüz net değil.