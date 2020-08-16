Fatmanur Altun'dan Biden'ın açıklamaları sonrası 'Atatürkçülere, Erdoğan'ın liderliği altında kenetlenme' çağrısı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yedi ay önce Türkiye'ye yönelik sözlerinin gündem olması sonrası 'Atatürkçüleri, Erdoğan'ın liderliği altında kenetlenmeye' çağırdı.

Fatmanur Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın 2019 Aralık'ında verdiği bir röportajda yer alan Türkiye ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamaları üzerine bir çağrı yaptı.

Altun, şunları yazdı:

"Günümüzün manda ve himayecilerine, Atatürk'ün ifadesi ile gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olan iç bedhahlara karşı bütün gerçek Atatürkçülerin, Recep Tayyip Erdoğan liderliği altında kenetlenmesi, kendileri açısından, tarih açısından en tutarlı ve sahici duruş olacaktır."