-''FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE'' VE ''KILIÇ GÜNÜ''NE UYARI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlanan ilk bölümlerinde yer alan tecavüz ve eşcinsel ilişki sahneleriyle izleyicilerden gelen şikayetler nedeniyle ''Fatmagül'ün Suçu Ne'' ve ''Kılıç Günü'' adlı dizilere, ilk kademede uyarı cezası verdi ve dizileri yakın takibe aldı. Yeni sezonda Kanal D'de yayına giren ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' adlı dizi filmin ilk bölümünde yayınlanan tecavüz sahnesi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna izleyicilerden şikayet yağdı. 16-21 Eylül 2010 tarihleri arasında izleyicilerden gelen toplam 4 bin 272 şikayetin 2 bin 920'sini, bir başka deyişle yüzde 68'ini, ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' adlı diziyle ilgili şikayetler oluşturdu. Aynı dönemde ATV'de ilk bölümü yayınlanan ''Kılıç Günü'' adlı diziye de 455 (yüzde 11) şikayet geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanlarının her iki diziyle ilgili olarak hazırladıkları raporlar, dünkü Üst Kurul toplantısında ela alındı. Üst Kurul, ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' adlı dizide yer alan tecavüz sahnesi nedeniyle 3984 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin; kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesine ilişkin (u) bendi ile gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmamasına ilişkin (z) bendinin ihlali gerekçesiyle Kanal D'ye uyarı cezası verilmesini kararlaştırdı. Kurul, ''Kılıç Günü'' adlı dizideki çarpık ilişkiler, genç bir kıza tecavüz edilmesi ve bununla ilgili bayağı diyaloglara yer verilmesi, intihar ve işkence sahnelerinin ayrıntılı olarak yayınlanması nedeniyle 3984 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan, ''Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır'' hükmü ile yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmamasına ilişkin (e) bendinin ve gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmamasına ilişkin (z) bendinin ihlali gerekçesiyle ATV'nin uyarılmasını kararlaştırdı. Aynı diziyi yayınlayan ATV Avrupa'ya da 3984 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 1. Fıkrası ile yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmamasına ilişkin (v) bendinin ihlali gerekçesiyle uyarı cezası verildi. 3984 Sayılı Yasanın 33. Maddesi gereğince, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleri söz konusu olduğunda, önce ihlalin yapıldığı programa uyarı cezası veriyor. İhlalin tekrarı halinde, sırayla, 1 ile 13 kez arasında program durdurma, idari para cezası, yarı yarıya artırılmış para cezası uygulanıyor.