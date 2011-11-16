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Yaşam

Fatmagül'e basından destek

Basın ve televizyon dünyasının ünlüleri, tecavüz davasında Fatmagül’ün yanında saf tutacak.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Basın ve televizyon dünyasının ünlüleri, tecavüz davasında Fatmagül’ün yanında saf tutacak.



‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi yarın akşam yayınlanacak bölümünde, farklı bir konseptle ekranda yer alacak.

Basın ve televizyon dünyasının ünlüleri, tecavüz davasında Fatmagül’ün yanında saf tutacak

Dizide, Fatmagül’ün tecavüz davası basına yansıyor.  Mehmet Ali Birand, ana haber bülteninde davayı ve ona verilen desteği işliyor.

Okan Bayülgen, Gülben Ergen, Saba Tümer, Petek Dinçöz ve Cüneyt Özdemir de, kendi programlarında Fatmagül’ü konu ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre dizide ünlüler sırayla ekrana gelerek, kısa sürelerle yer alacak.

Tecavüz davasının çekimlerinde de, çeşitli kadın örgütlerinin temsilcileri bizzat rol almıştı.


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