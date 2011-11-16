Fatmagül'e basından destek

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‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi yarın akşam yayınlanacak bölümünde, farklı bir konseptle ekranda yer alacak.Basın ve televizyon dünyasının ünlüleri, tecavüz davasında Fatmagül’ün yanında saf tutacakDizide, Fatmagül’ün tecavüz davası basına yansıyor. Mehmet Ali Birand, ana haber bülteninde davayı ve ona verilen desteği işliyor.Okan Bayülgen, Gülben Ergen, Saba Tümer, Petek Dinçöz ve Cüneyt Özdemir de, kendi programlarında Fatmagül’ü konu ediyor.Milliyet'te yer alan habere göre dizide ünlüler sırayla ekrana gelerek, kısa sürelerle yer alacak.Tecavüz davasının çekimlerinde de, çeşitli kadın örgütlerinin temsilcileri bizzat rol almıştı.