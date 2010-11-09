Fatmagül'den kazandığını gayrimenkule yatırdı

T24- Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinden haftada 40 bin lira kazanan Beren Saat, 1.5 milyon liralık ev aldı.

Aşk-ı Memnu'daki 'Bihter' rolüyle üne kavuşan, 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan Beren Saat'ten milyonluk yatırım! Akşam'dan Emin Babacan'ın haberine göre Etiler'i mesken tutan Saat, 1.5 milyon liraya Akmerkez'in karşısında bulunan siteden süper lüks daire aldı. Böylece güzel oyuncunun, son günlerde birkaç kez üst üste Akmerkez'deki dekorasyon mağazalarında gözükmesinin sırrı ortaya çıktı: Daha önce yine Etiler'de bulunan Maya Sitesi'nde oturan Beren Saat, taşınmaya hazırlandığı yeni evinin dekorasyonu için alışveriş yapıyormuş.

Haftada 40 bin kazanıyor



Başrolünde oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinden haftada 40 bin lira ücret alan ve tüm 'yevmiyesi'ni evinin taksitlerine yatıran genç oyuncu, ünlü olmadan önce ailesiyle birlikte Ankara'da yaşıyordu.Beren Saat, geçen sezon oynadığı 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide ise bölüm başına 30 bin TL kazanıyordu. Saat, rol aldığı diziler kadar oynadığı reklamlardan da yüksek ücret talep ediyor. Saat, reklamında oynadığı bir deodorant firmasından 750 bin TL almış, bir cips firması için ise 850 bin TL karşılığında kamera karşısına geçmişti. Genç oyuncu, 1.5 yıl önce de Cunda Adası'ndan bir yazlık satın almıştı.







