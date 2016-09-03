“Survivor” yarışmasıyla adını duyuran ve Adriana Lima’ya benzerliğiyle yapımcıların da dikkatini çeken Fatmagül Fakı'nın aracına silahlı saldırı yapıldı.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını yaptığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor ile milyonlar tarafından tanınan bir isim haline gelen ve dünyaca ünlü model Adriana Lima’ya olan benzerliğiyle magazin gündemine oturan Fatmagül Fakı, yeni güne korku dolu bir olayla uyandı. İlk olarak ŞIK’ın ulaştığı bilgilere göre, Fatmagül Fakı’nın aracı, önceki akşam 01.30 sularında motosikletli kişiler tarafından kurşunlandı.

O sırada çevredeki kişilerin tanıklık ettiği saldırı sırasında motosikletli şahısların 8-10 el ateş ettiği Fatmagül Fakı’nın aracı kullanılamaz hale geldi.

Olaydan haberdar olan Fatmagül Fakı’nın sinirlerinin son derece bozuk olduğu görülürken, polisin inceleme yaptığı aracının başında bekleyen Fakı, polise yaptığı ilk açıklama: ‘Kimseyle husumetim yok’ şeklinde oldu.

Sözcü'nün haberine göre bir dönem yapımcı ve senarist Ece Yörenç’gin oğlu Ali Yörenç’le birlikte olan güzel oyuncunun yeni başlayacağı dizi öncesi böyle bir saldırıya maruz kalması genç kadını bir hayli üzmüş.