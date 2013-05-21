Fatmagül Fakı: Adriana Lima'ya çok bozuldum

Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenen futbolcu Tuncay Şanlı'nın hostes sevgilis Fatmagül Fakı, Kanaltürk'deki 2. Sayfa programına konuk oldu. Dünyaca ünlü top model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle dikkat çeken Fakı, Adriana Lima ile ilgili bir anısını aktardı.

İşte Fakı'nın o sözleri:

"Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaparken arkadaşlarım beni Adriana Lima'ya benziyorsun diyordu.

Uçuşların birinde Lima'ya denk geldim. Çok heyecanlandım. Yanına gittim, uyuyordu. Arka tarafa geçip, uyanmasını bekledim. Çok heyecanlandım, içim içime sığmadı. Uyanınca bir arkadaşımla yanına gittik. Arkadaşım Adriana Lima'ya 'Arkadaşımı size çok benzetiyoruz, çok benziyor değil mi?' diye sordu. Lima ise 'Birazcık' diye karşılık verince biraz bozuldum. Fotoğraf çektirecektim, vazgeçtim."