Fatma Şengül’ün katiline verilen haksız tahrik indirimi kaldırıldı

Fatma Şengül’ü öldüren Zeynel Akbaş’a tahrik indirimi uygulanmasına itiraz eden aile ve avukatların İstinaf Mahkemesi’ne taşıdığı dosyanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Akbaş’a verilen tahrik indirimini bozarak sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Gazete Duvar’dan Aynur Tekin’in haberine göre, Fatma Şengül’ü öldüren Zeynel Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi ailenin ve avukatların itirazı sonucu İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın İstinaf Mahkemesi’ndeki ikinci duruşması bugün İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde görüldü. Davanın ilk duruşması 7 Aralık 2020’de görülmüş ancak sanık avukatının son anda mazeret bildirmesiyle ertelenmişti. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan sanık Zeynel Akbaş, “Alışveriş yapmaya gittim, Fatma Şengül’e rastladım. Tansiyon hastalığımdan dolayı silah taşırdım. Pek geçinemiyorduk. Tansiyonumdan dolayı yaptım” dedi.

Bunun üzerine söz alan Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül “Bu adam Gülsuyu tarafında oturuyor, biz Gülensu’da oturuyoruz. Bu iki yer arasında minibüs hattı farklı. Peynir almaya geldim, tansiyon hastasıyım diyor ama pusu kurduğu evimize gelmek için 2 km yokuş çıktı. Annemi evimizin önünde planlayarak katletti” ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti uygulanan haksız tahrik indiriminin kaldırılmasına ve sanığa müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.