Fatma Şahin'i bu kez feministler protesto etti

İstanbul'da "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi" kapsamında düzenlenen konferansa katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahinkadınların protesto ile karşılaştı. Konferansın düzenlendiği otelin önünde toplanan İstanbul Feminist Kolektif üyesi kadınlar dövizler ve sloganlarla gösteri yaptı. Yaptıkları basın açıklamasında, kadına karşı ayrımcılığın sürdüğünü ve Türkiye ’nin cinsiyet ayrımı raporunda 135 ülke arasında 124. olduğunu belirttiler.

Toplantının yapıldığı otele gelen Şahin, protesto nedeniyle otopark girişini kullanmak zorunda kaldı. Protestocu kadınlarla polisler arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Tenis turnuvasında da protesto edilmişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, tenis turnuvasının finalinde protesto edilmesiyle ilgili de sorulara yanıt verdi. Şahin, ''İç siyasette otururuz, sandıkta gerekli hesaplaşmayı yaparız ama orası uluslararası bir arena. 170 ülkede canlı yayın var ve ben orada ülkemi temsil ediyorum. O yüzden onu yapan arkadaşların empati yapmasını, hoşgörülü olmasını, ülkenin menfaati için topyekun hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor'' dedi.