Fatma Şahin’e Suriye krizindeki faaliyetleri için İtalya’dan ödül

Esma Çakır / Roma, 1 Aralık (DHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Suriye krizini müteakiben 500 bin sığınmacıyı ağırlayan kentteki ve genel olarak siyasetteki başarılı faaliyetleri nedeniyle İtalya’da ödül verildi. Ödül töreninde Şahin, “O, Suriye krizinin başından beri eşi görülmemiş bir çaba ortaya koyan Gaziantep’in sembol yüzü” ifadesiyle katılımcılara takdim edildi.

İtalya’da kadınlara adanmış ilk ödül olma özelliğini taşıyan “Minerva Anna Maria Mammoliti” dün akşam 28’inci kez dağıtıldı.

Tüm yaşamını kadın hakları, sosyal ve politik konularda mücadele ile geçiren, 2009 yılında ölen gazeteci Anna Maria Mammoliti’nin kurduğu Minerva Derneği’nin girişimiyle gerçekleştirilen ödül töreni, Roma Belediyesi’ne ev sahipliği yapan tarihi Campidoglio Sarayı’nda düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İtalyan ve yabancı kadınlara verilen ödülü bu yıl ilk kez bir Türk kadın aldı.

“Mükemmellik ve yetenekle ilintili 10 hikâye” başlığıyla tanıtımı yapılan etkinliğin “Politika” dalında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ödüllendirildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi\'nin de katıldığı törende Şahin’e ödülünü, İtalya Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Siyaset İşleri Genel Direktörü Büyükelçi Luca Giansanti’ni verdi.

“Şahin’in politikaları kapsayıcı ve savunmasızlara yönelik”

Fatma Şahin ve 3 milyon 400 bin Suriyeli göçmenin konuk edildiğini belirttiği Türkiye’nin bu konudaki çabalarını öven Giansantini, “Türkiye büyük kaynaklar ayırarak, özveri ve cömertlikle bu işi yapıyor. Türk hükümeti, konukseverlik bakımından olağanüstü bir çaba gösteriyor” ifadesini kullandı.

Yerel yönetimlerin de, ağır bir stresin altına girerek, bu ülkedeki sığınmacılar konusunda yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Giansantini, “Fatma Şahin, Suriye krizinin başından beri eşi görülmemiş bir çaba ortaya koyan Gaziantep’in sembol yüzü. Onun politikaları, kapsayıcı olmalarının aynı sıra, savunmasızlara yönelik” dedi.

“Vicdanlı, iyi insanların şehrinin başkanıyım”

Fatma Şahin de, “bilge kadının sembolü” olduğunu söylediği Minerva Ödülü’nü alan ilk Türk kadın olmaktan büyük onur ve şeref duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bunu, Anadolu’nun, ülkemin ve şehrimin tüm kadınlarının adına alıyorum. Şehrimin ilk kadın milletvekiliyim, şehrimin ilk kadın bakanıyım, bölgemin ve şehrimin ilk kadın belediye başkanıyım. Son 7 yıldan beri 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan vicdanlı insanların, iyi insanların şehrinin başkanıyım. Akdeniz medeniyettir, Akdeniz kültürdür, Akdeniz barıştır. Türkiye ve İtalya el ele vererek, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin, savaşlar dursun, kan dursun diye bütün kadınların yapacağı çok iş var diye düşünüyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum.”

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Fatma Şahin, aldığı ödülü, “Başarılı kadınların sosyal projelerine destek veren, kadınların yaşamına dokunan güçlü kadınlara verilen bir ödül” diye anlattı.

Ödülün içeriğine bakıldığında, aslında kadınların yaşamına dair her şeyi kapsadığını söyleyen Fatma Şahin, şöyle konuştu:

“Özellikle bizim parlamento dönemimizde kadınlarla ilgili yaptığımız hukuki düzenlemeler, kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kadınların eğitimi, sağlığı, kadınların istihdamı, kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığımız hem hukuki düzenlemeler, çocuklar ve kadınlarla ilgili sosyal projeleri üzerine bugün Gaziantep’te hem kendi kadınlarımız için hem göç alanında olan mülteci kadınların yaşamına, entegrasyonuna, adaptasyonuna, onların rehberliğine ve danışmanlığına yaptığımız büyük destekten dolayı, 28 yıldır buranın, dünya kadınları için en prestijli ödülü olan ödüle layık görüldük. Bu, Gaziantep’te, Türkiye’de yapılan işin ne kadar önemli olduğunu ve benim şahsımda aslında bu işin büyüklüğünü gösteriyor.”

“Bu ödülün arkasında büyük bir başarı ve insanlık hikâyesi var”

\"Aslında bu ödülün arkasında büyük bir insanlık ve başarı hikâyesi var” diyen Şahin, “Bütün dünya ne yapacağını bilmezken göç yolunu kalkınma, kardeşlik, barış yoluna çeviren bir coğrafya var. Dolayısıyla bu coğrafyanın insanlarının başarısıdır, ferasetidir, sağduyusudur, cesaretidir. İnşallah biz rol model olacağız. Bizden sonra genç kızlar, kadınlar, bu ödülün alınabileceğini, benim şahsımda bunun başarılabileceğini görecekler ve onlar çok daha fazla cesaretle kadın, çocuk hakları için, kadınlar ölmesin, çocuklar yaşasın diye çok daha güçlü mücadele edecekler” diye sözlerini sürdürdü.

Şahin, cuma günü yine Roma\'da, düşünce kuruluşu ISPI\'nin düzenlediği Akdeniz Diyalogları Forumu’ndaki “göç” temalı panelde konuşma yapacak.

Görüntü dökümü:

- Ödül töreninden genel ve detay görüntüler.

- İtalya dışişleri bakanı Alfano, bir kadına ödülünü verirken.

- Luca Giansanti’nin Fatma Şahin’i takdim etmesi.

- Fatma Şahin ödülünü alırken ve teşekkür konuşmasını yaparken.

- Fatma Şahin, gazetecilere açıklama yaparken.