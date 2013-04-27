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Fatma Şahin'den Kamer Genç'e 100 bin liralık tazminat davası

Fatma Şahin: Bir kadına, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na, seçilmiş bir kadına, bir Anadolu kadınına bunu söylemesi, onun ne kadar seviyesiz ve ahlaksız olduğunu gösteriyor

27 Nisan 2013 11:24

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Meclis’te kendisine “Atatürk bu Cumhuriyeti kurmasaydı siz hangi devletin vatandaşıydınız? Hangi tarikat mensubu kitlenin bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz?” diye soran CHP’li Kamer Genç hakkında tazminat davası açtı.

Kamer Genç’in şahsına hakaret ettiğini savunarak 100 bin lira tazminat talebinde bulunan Fatma Şahin, kazanması durumunda mahkemenin takdir ettiği miktarı çocuk ve yaşlılar için hazırlanacak projelerde kullanacağını açıkladı.

Bakan Şahin şunları söyledi:

"Ben onu milletvekili olarak da kabul etmiyorum. Bir kadına, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na, seçilmiş bir kadına, bir Anadolu kadınına bunu söylemesi, onun ne kadar seviyesiz ve ahlaksız olduğunu gösteriyor. Meclisteki partiler hemen bir araya geldi ve özür diledi. Kınama cezası verildi. Kendi de böyle bir tepki beklemediği için de korkusundan, yüreksizliğinden ve cesaretsizliğinden o salona yeniden giremedi."

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