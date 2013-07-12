Fatma Şahin: Nazlıaka hariç, Nazlıaka'yı dinlemem

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nun dün akşamki oturumunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kürsüyü çıkınca Genel Kurulu terketti. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bakanın bu tutumumu ayrımcılık diye nitelendirdi. Yadırgadığını vurguladı. Ancak, bakanın Hamzaçebi’ye yanıtı gecikmedi. Şahin, “Nazlıaka hariç, Nazlıaka'yı dinlemem” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in CHP’li Nazlıaka ile bir süre daha konuşmayacağını gösteren tutanaklar şöyle:

‘Hiçbir bakan ayrımcılık yapamaz’

Mehmet Akif Hamzaçebi: Hükûmette ayrımcılık yapmaması gereken tek bir bakan kalsa, ona derim ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Hiçbir bakan ayrımcılık yapamaz, yapmamalıdır, hiçbir kamu görevlisi ayrımcılık yapmamalıdır ama tek bir kişi kalsa, bu, herhâlde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olur. Şimdi, bizim bir milletvekilimiz burada konuşurken, Sayın Bakanı, ben, komisyon sıralarını terk ederek dışarı çıkarken gördüm. Bunu çok yadırgadığımı ifade etmeliyim yani burada hangi milletvekili konuşursa konuşsun, sayın bakanlar onun konuşmalarından hoşlanabilir veya hoşlanmayabilir, sayın bakanların görevi konuşan milletvekillerini dinlemektir.

‘Nazlıaka konuşmasını bitirince bakan içeri girdi’

Sayın Nazlıaka'nın konuşmasında kaçırdığım herhangi bir cümle, kelime olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Nazlıaka'nın üslubunu da biliyorum. Kimseyi rahatsız edecek bir içerik, bir kelime, bir cümlede bulunmamaktaydı. Sayın Nazlıaka konuşmasını bitirdi, Sayın Bakan içeri geldi. Bu, çok hoş olmadı. Burada hep birlikte dört siyasi parti grubunun oy birliğiyle, desteğiyle önemli düzenlemeleri geçirirken Sayın Bakanın da herhâlde burada konuşan milletvekillerine kulak vermesi, onları dinlemesi daha uygun olur diye düşünüyorum.