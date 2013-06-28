Fatma Şahin: Mardin'deki tecavüz olayına el koyduk

Mardin'de bir anadolu lisesi öğrencisinin aylarca tecavüze uğradığı haberinden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin olaya el koyduğunu açıkadı. Midyat Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Bakanlığın müdahil olmak için başvurduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre: Bakan Fatma Şahin'in talimat verdiği, 14 yaşındaki erkek öğrenci A.'nın ve ailesinin ekonomik, psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesi için çalışmalara başladığı belirtildi. Mağdurun, Şırnak'taki babasıyle görüştütüğü, bir başka heyet de çoçuğun yaşadığı köye gönderildiği öğrenildi.

Başka bir il'e gönderilebilirler

Bakanlık için tecavüzden sonra Anadolu lisesini bırakmak zorunda kalan A.’nın eğitimine devam etmesi öncelik taşıyor. Bakan Fatma Şahin, “Konunun üzerine gidilecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Ailesinin ve kendisinin zarar görmemesi için başka bir şehre taşınmaları konusu da inceleniyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı yurdu denetleyecek

Savcılıktaki ifadelerinde mağdur A. ve tanık çocukların, yurtta başka tecavüzlerin de olduğunu duyduklarını söylemelerine rağmen boşaltılmayan yurt için Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Midyat Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık talimatıyla yurtta denetim yapacak, burada kalan çocuklarla ilgili inceleme başlatacak. Tecavüz skandalıyla ilgili bakanlıklar ortak çalışma yürütecek.