Fatma Şahin'den 'kısıtlamayı duymayan ayakkabı boyacısı' açıklaması: Artık televizyon haberlerini izleyebilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ayakkabı boyacısı Orhan Özcan'a televizyon temin edeceklerini duyurdu.

Evli ve 4 çocuk babası olan ve evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan, Gaziantep'te boş sokaklarda müşteri bekledi.

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Özcan'ın sözlerini haberleştiren T24'ün Twitter paylaşımını alıntılayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, konuyla ilgilendiklerini söyledi.

Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."