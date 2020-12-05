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Fatma Şahin'den 'kısıtlamayı duymayan ayakkabı boyacısı' açıklaması: Artık televizyon haberlerini izleyebilecek

05 Aralık 2020 19:30

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ayakkabı boyacısı Orhan Özcan'a televizyon temin edeceklerini duyurdu. 

Evli ve 4 çocuk babası olan ve evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan, Gaziantep'te boş sokaklarda müşteri bekledi. 

TIKLAYIN- Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi: Evde televizyon yok

Özcan'ın sözlerini haberleştiren T24'ün Twitter paylaşımını alıntılayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, konuyla ilgilendiklerini söyledi. 

Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."

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