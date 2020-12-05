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Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi: Evde televizyon yok

Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberi olmadığını söyledi

05 Aralık 2020 13:36

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duymayan ayakkabı boyacısı, Gaziantep’in boş sokaklarında müşteri bekledi.

Evli ve 4 çocuk babası olan ve evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan, "Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum. Yalan söylemiyorum. Çocukta değilim, yaşım 43. Bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip el açayım” dedi.

Zabıtalar boyacıyı uyararak evine gönderdi.

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Gaziantepayakkabı boyacısısokağa çıkma yasağıOrhan Özcan

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