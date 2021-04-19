Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'den "gri pasaport" iddialarına ilişkin suç duyurusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "gri pasaport" iddialarına ilişkin olarak hakkında, "Hiç kimse Fatma Şahin'i araştıralım demiyor, şu an mevcut Antep Belediye Başkanı. Ben bir vatandaş olarak kendi araştırmalarımla bir şeyler öğreniyorsam devlet her türlü öğrenebilir. Bunu öğrenmek istemiyorlar." açıklamasını yapan Ersin Kilit hakkında suç duyurusunda bulundu. Kilit'in AKP'li Yeşilyurt Belediyesi ve Korgan Belediyesi'nde yurt dışına insan kaçırdığı öne sürülüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin paylaşımında, "Gaziantep'in adını gri pasaportla yurtdışına insan gönderilmesi meselesine muğlak, mesnetsiz bir şekilde karıştıran Ersin Kilit'le ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına 2021/31178 soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takibini de yapacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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