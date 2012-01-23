Fatma Şahin, Davos'a gidecek

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 26-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gidecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahin, foruma katılan ve konuşma yapan ilk Türk kadın siyasetçi olacak.



Dünya Ekonomik Forumunda bugüne değin daha çok ekonomi ve dış politika gibi konularda varlık gösteren Türkiye açısından bu yılki forumda “cinsiyet eşitliği” ve “sosyal politikalar” konularında Bakan Fatma Şahin'in davet edilmesiyle bir ilk gerçekleşmiş olacak.



Dünya gündeminin her yıl en üst düzeyde tartışma alanı bulduğu forumda, Türkiye'nin sosyal tartışma konularında da zemin bulması ve Bakan Fatma Şahin tarafından ülke vizyonu ve politikalarının anlatılması ve paylaşılması bekleniyor.



Şahin'in konuşmacı olarak katılacağı en önemli oturumlardan biri “cinsiyet eşitliği” ile ilgili olacak. Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde bulunan Küresel Cinsiyet Eşitliği Grubu tarafından düzenlenen ve ekonomik alanda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için vizyon geliştirmeyi hedefleyen oturum 27 Ocak Cuma günü gerçekleşecek.



Küresel Cinsiyet Eşitliği Paritesi Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurumlarında, ülkelerinde veya toplumlarında başarılı işlere imza atmış liderleri bu oturumda bir araya getiriyor. Bu toplantı ekonomik alanlarda cinsiyet eşitliği farkının ortadan kalkması için sistematik bir yaklaşım çerçevesinde ortak akıl yaratmayı hedefliyor.



Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab'ın açılış konuşmasını yapacağı bu oturuma Bakan Fatma Şahin ile Birleşmiş Milletler Kadın Bölümü Başkanı Michelle Bachelet, Alcatel-Lucent CEO'su Ben J. Verwaayen, Coca Cola Başkanı ve CEO'su Muhtar Kent, Hacı Ömer Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, Wal-Mart Başkan Yardımcısı Leslie Alan Dach gibi isimler de katılıyor.



Bakan Fatma Şahin, bu oturum dışında forumdaki çeşitli oturumlara da katılacak.





